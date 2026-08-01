11 проектов родителей из Нижнего Новгорода получат гранты общества «Знание»

— За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.