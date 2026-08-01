В Новоладожской школе Ленобласти откроют судостроительный класс

Ученики будут изучать компьютерное моделирование и проектирование, морскую робототехнику, судомоделизм и оптику лазеров. Для этих целей кабинеты оснастили всем необходимым оборудованием, в том числе бассейном, который послужит местом для испытаний и работы с моделями. К занятиям ребята смогут приступить уже с 1 сентября.