В Новоладожской школе Ленобласти откроют судостроительный класс

Судостроительный класс откроют в Новоладожской общеобразовательной школе Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по печати региона.
Ученики будут изучать компьютерное моделирование и проектирование, морскую робототехнику, судомоделизм и оптику лазеров. Для этих целей кабинеты оснастили всем необходимым оборудованием, в том числе бассейном, который послужит местом для испытаний и работы с моделями. К занятиям ребята смогут приступить уже с 1 сентября.
Инженерные классы судостроительной направленности уже открыты в четырех школах Ленинградской области, образовательные программы осваивают более 1,6 тыс. школьников. Новоладожская школа станет пятым учреждением. До 2028 года такие классы создадут еще в двух школах региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.