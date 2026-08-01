Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о храме Святой Екатерины

В субботу в Екатеринбурге проходит День города. Мэр Алексей Орлов после молебна у часовни Святой Екатерины выразил уверенность, что через несколько лет празднование Дня города будет начинаться с молитвы в храме Святой Екатерины. При этом глава Екатеринбурга отметил, что, возможно, это произойдет через три-четыре года.