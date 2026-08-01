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«Кудряшовское» заплатило более 2,3 млрд рублей за ущерб природе в НСО

Предприятие загрязнило отходами земельный участок площадью свыше 2,5 га и допустило загрязнение реки Амба.

Источник: Om1 Новосибирск

АО «Кудряшовское» полностью компенсировало ущерб, нанесённый окружающей среде в Новосибирской области. Размер выплаты составил более 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее по требованию надзорного ведомства суд обязал организацию возместить причинённый природе ущерб в полном объёме.

Проверка установила, что из-за деятельности предприятия отходами IV-V классов опасности оказался загрязнён земельный участок. В результате была уничтожена почва на площади более 2,5 гектара. Кроме того, было зафиксировано загрязнение реки Амба.

Предприятие исполнило решение суда и полностью выплатило установленную сумму. Из 2,3 млрд рублей 1,1 млрд направили в федеральный бюджет, ещё 1,2 млрд рублей перечислили в муниципальный бюджет.