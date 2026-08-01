Эксперт предупредил о сложностях поиска тела Наговициной на пике Победы

Тело погибшей альпинистки Наговициной будет сложно найти из-за снежного сезона на пике Победы, предупредил эксперт.
«Даже двух дней снегопада будет достаточно, чтобы закопать человека так, что его уже не найти. Там может 3 метра осадков выпасть. Потом снег ещё и замерзает. Попробуй, откопай кого-нибудь», — объяснил старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда Алексей Овчинников.
Он добавил, что пик Победы крайне сложен для восхождения.
«Представьте, на Эльбрус в год заходит 10 тысяч человек, а на Пик Победы — 50. Что говорить, на Эверест больше восхождений совершено», — уточнил Овчинников.
В августе 2025 года на высоте больше 7 тысяч метров пермская альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу и не могла спуститься самостоятельно. Из-за сложных метеоусловий спасатели не смогли ей помочь. Последние дни Наталья провела одна в разорванной ветром палатке, установленной под камнем Птица.