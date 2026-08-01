Что произошло под Гомелем, где в Соже утонул 15-летний подросток, а его приятели ничего не сообщили взрослым

Что произошло под Гомелем, где утонул подросток, а его приятели не сказали взрослым. Подробности сообщает Следственный комитет.
Вечером в пятницу, 31 июля, 15-летний житель деревни Шарпиловка Гомельского района отдыхал вместе с приятелями на реке Сож. Несовершеннолетний зашел в воду в необорудованном для купания месте. Через некоторое время он исчез из вида.
«Подростки не сообщили о случившемся взрослым», — отметили в СК.
В Гомеле в реке Сож утонул 15-летний подросток. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
Когда подросток не вернулся домой в установленное время, его близкие обратились в милицию. Рано утром 1 августа милиционеры нашли на берегу вещи несовершеннолетнего. В момент поиска водолазы через несколько часов достали из воды тело несовершеннолетнего.
Ранее под Житковичами подросток устроил серию поджогов и следил за пожаром из дома.
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