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Что произошло под Гомелем, где в Соже утонул 15-летний подросток, а его приятели ничего не сообщили взрослым

Что произошло под Гомелем, где утонул подросток, а приятели не сказали взрослым.

Источник: Комсомольская правда

Что произошло под Гомелем, где утонул подросток, а его приятели не сказали взрослым. Подробности сообщает Следственный комитет.

Вечером в пятницу, 31 июля, 15-летний житель деревни Шарпиловка Гомельского района отдыхал вместе с приятелями на реке Сож. Несовершеннолетний зашел в воду в необорудованном для купания месте. Через некоторое время он исчез из вида.

«Подростки не сообщили о случившемся взрослым», — отметили в СК.

В Гомеле в реке Сож утонул 15-летний подросток. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.

Когда подросток не вернулся домой в установленное время, его близкие обратились в милицию. Рано утром 1 августа милиционеры нашли на берегу вещи несовершеннолетнего. В момент поиска водолазы через несколько часов достали из воды тело несовершеннолетнего.

Ранее под Житковичами подросток устроил серию поджогов и следил за пожаром из дома.

Тем временем медведь зачастил на пасеку за медом под Витебском и попал на видео: «Пытался утащить с собой в лес улей».

Кстати, синоптики сказали, какая погода будет в августе 2026 года в Беларуси: сначала 37-градусная жара, а затем — похолодание.