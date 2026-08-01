В Красноярске 2 и 3 августа ограничат проезд и парковку на нескольких улицах

В Красноярске второго и третьего августа временно ограничат проезд и парковку транспорта на части городских улиц. Часть ограничений связана с уборкой улично-дорожной сети, еще одно — с проведением церемонии ко Дню Воздушно-десантных войск России. С 08:00 до 11:30 второго августа движение транспорта запретят в районе мемориала «Воинам-интернационалистам». Ограничение будет действовать на проезде от перекрестка улиц Соревнования и Андрея Дубенского до улицы Шахтеров. В это время у памятника пройдет церемония возложения венков и живых цветов, посвященная Дню ВДВ. Кроме того, из-за уборки улично-дорожной сети остановка и стоянка транспорта будут запрещены на улице Дубровинского — от здания № 1 до пересечения с улицей Карла Маркса. Также ограничения введут по нечетной стороне улицы Партизана Железняка — от улицы Аэровокзальной до улицы Октябрьской, и на улице Пограничников — от улицы Ястынской до улицы Кразовской. Водителям также запретят въезд на парковку по нечетной стороне улицы Партизана Железняка на участке от Аэровокзальной до Октябрьской. Ограничения, связанные с уборкой улиц, будут действовать с 16:00 до 23:50 второго августа и с 00:00 до 23:00 третьего августа. Напомним, что в Красноярске с 29 июля ограничат движение на улице Парашютной.