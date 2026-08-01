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Для Медведевской районной больницы Марий Эл приобретут мобильный комплекс

Он будет оснащен техникой для проведения инструментальной, лабораторной, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Мобильный комплекс на базе автомобиля «Газель» приобретут для детской поликлиники Медведевской центральной районной больницы Республики Марий Эл при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Он будет оснащен необходимой техникой для проведения инструментальной, лабораторной, функциональной и ультразвуковой диагностики. Всего комплекс будет включать 49 единиц медицинского оборудования, в том числе современные УЗИ-аппараты с необходимыми датчиками.

«Детское поликлиническое отделение имени Костровой в Медведеве обслуживает самое большое число сельского детского населения среди всех районов Марий Эл — более 18 тысяч детей. С помощью мобильного комплекса можно будет проводить выездные профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, направленные на раннее выявление заболеваний и патологий, оценку физического и психологического развития ребенка», — сказала начальник отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения республики Галина Мурзаева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.