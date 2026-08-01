Для Медведевской районной больницы Марий Эл приобретут мобильный комплекс

«Детское поликлиническое отделение имени Костровой в Медведеве обслуживает самое большое число сельского детского населения среди всех районов Марий Эл — более 18 тысяч детей. С помощью мобильного комплекса можно будет проводить выездные профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, направленные на раннее выявление заболеваний и патологий, оценку физического и психологического развития ребенка», — сказала начальник отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения республики Галина Мурзаева.