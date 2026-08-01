Для Медведевской районной больницы Марий Эл приобретут мобильный комплекс

Мобильный комплекс на базе автомобиля «Газель» приобретут для детской поликлиники Медведевской центральной районной больницы Республики Марий Эл при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Он будет оснащен необходимой техникой для проведения инструментальной, лабораторной, функциональной и ультразвуковой диагностики. Всего комплекс будет включать 49 единиц медицинского оборудования, в том числе современные УЗИ-аппараты с необходимыми датчиками.
«Детское поликлиническое отделение имени Костровой в Медведеве обслуживает самое большое число сельского детского населения среди всех районов Марий Эл — более 18 тысяч детей. С помощью мобильного комплекса можно будет проводить выездные профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение, направленные на раннее выявление заболеваний и патологий, оценку физического и психологического развития ребенка», — сказала начальник отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения республики Галина Мурзаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.