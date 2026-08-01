В Северной Осетии отремонтируют участок трассы Владикавказ — Лескен 2

Участок автодороги Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен 2 с 40,9-го по 49,4-й километр отремонтируют в Республике Северная Осетия-Алания, сообщили в комитете дорожного хозяйства региона. Это отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В нормативное состояние приводят отрезок, расположенный между городами Ардон и Дигора. Там предусмотрено устранить деформации и повреждения земполотна, укрепить откосы, привести в порядок систему водоотвода, расширить проезжую часть с 2 до 4 полос движения, уложить новый асфальт. Также специалисты уже приступили к установке по центру дороги разделительного барьерного ограждения.
Завершить все работы планируется в 2027 году. Подчеркивается, что ремонт позволит обеспечить пропускную способность до 30,0 тыс. единиц транспорта в сутки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.