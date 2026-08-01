В Северной Осетии отремонтируют участок трассы Владикавказ — Лескен 2

В нормативное состояние приводят отрезок, расположенный между городами Ардон и Дигора. Там предусмотрено устранить деформации и повреждения земполотна, укрепить откосы, привести в порядок систему водоотвода, расширить проезжую часть с 2 до 4 полос движения, уложить новый асфальт. Также специалисты уже приступили к установке по центру дороги разделительного барьерного ограждения.