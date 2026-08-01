Рейсы в Анталью из Сочи и Краснодара будут выполняться до ноября

В августовском расписании аэропортов уже появились новые маршруты. Из Сочи полеты изначально будут выполняться с частотой четыре раза в неделю, а к 12 августа количество рейсов удвоится до восьми еженедельно. Воздушное сообщение из Краснодара стартует 8 августа, также с четырьмя вылетами в неделю. Обе программы запланированы до 7—8 ноября .