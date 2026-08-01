Рейсы в Анталью из Сочи и Краснодара будут выполняться до ноября

Турецкая авиакомпания Air Anka получила одобрение Росавиации на выполнение международных рейсов. После временной приостановки компания готова вновь связать курорты Краснодарского края с Антальей. Первый борт из Сочи вылетит уже 2 августа, а из Краснодара — 8 августа. Информацию об этом распространил отраслевой портал Profi.Travel, ссылаясь на Яну Муромову, заместителя гендиректора Anex.
В августовском расписании аэропортов уже появились новые маршруты. Из Сочи полеты изначально будут выполняться с частотой четыре раза в неделю, а к 12 августа количество рейсов удвоится до восьми еженедельно. Воздушное сообщение из Краснодара стартует 8 августа, также с четырьмя вылетами в неделю. Обе программы запланированы до
Напомним, что ранее количество рейсов в Анталью из России было сокращено на 10% в текущем летнем сезоне из-за отсутствия необходимых разрешений у ряда турецких авиаперевозчиков, включая Air Anka. В компании подтвердили, что вопрос о возобновлении полетов из других 11 городов РФ будет решаться индивидуально.