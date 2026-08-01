В Екатеринбурге 21 пара сыграла свадьбу в День города

Супругов поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми. Пусть ваш брак будет прочным, как Уральские горы, ярким, как огни наших проспектов, и теплым — как большое уральское сердце», — сказал мэр.