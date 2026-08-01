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В Екатеринбурге 21 пара сыграла свадьбу в День города

В Екатеринбурге в День города в Историческом сквере прошла 43-я церемония проекта «Городская свадьба», в которой участвовала 21 пара, сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Супругов поздравил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «Практика показывает, что браки, заключенные в этот праздничный день, получаются крепкими и по-настоящему счастливыми. Пусть ваш брак будет прочным, как Уральские горы, ярким, как огни наших проспектов, и теплым — как большое уральское сердце», — сказал мэр.

Между парами разыграли сертификат на свадебное путешествие по России на 1 млн рублей. Победителями стали Екатерина и Антон Удиловы.

Все участники получили памятные подарки. Традиционно молодожены исполнили свой первый семейный вальс, а затем повязали ленточки на мосту влюбленных.