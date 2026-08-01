В Кирове подготовили 40 специалистов по работе с беспилотным авиасистемами

Мероприятия по обучению 40 специалистов по работе с дронами провели на базе кировского филиала Президентской академии, сообщили в областном управлении массовых коммуникаций. Подготовка кадров в этой сфере направлена на достижение целей нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Программа была посвящена востребованному направлению «Оператор беспилотных авиационных систем со взлетной массой до 30 кг». К ней присоединились участники из Кировской области, Пермского края, а также Удмуртской Республики. Они не только освоили теоретические основы и тонкости законодательства в сфере беспилотных авиационных систем, но и получили опыт пилотирования дронов под руководством инструкторов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.