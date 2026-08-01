В Кирове подготовили 40 специалистов по работе с беспилотным авиасистемами

Программа была посвящена востребованному направлению «Оператор беспилотных авиационных систем со взлетной массой до 30 кг». К ней присоединились участники из Кировской области, Пермского края, а также Удмуртской Республики. Они не только освоили теоретические основы и тонкости законодательства в сфере беспилотных авиационных систем, но и получили опыт пилотирования дронов под руководством инструкторов.