В июне собираемость платы за ЖКХ в РТ составила 101,7%

Отмечается положительная динамика и в снижении задолженности. Так, долг за газ уменьшился на 5,5 миллиона рублей и теперь составляет 220 миллионов рублей. Существенно сократилась и задолженность за электроэнергию. Она снизилась на 17 миллионов рублей и сейчас находится на отметке 15 миллионов рублей.