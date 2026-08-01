В июне собираемость платы за ЖКХ в РТ составила 101,7%

В Татарстане в июне жители республики оплатили услуги ЖКХ на 101,7%. За первые шесть месяцев 2026 года средний уровень собираемости платежей составил 98,7%, что на 0,2% превышает результат аналогичного периода 2025 года. В целом по году показатель держится на уровне 99,5%.
Всё больше татарстанцев выбирают электронные способы расчётов. Доля таких платежей достигла 82%.
Отмечается положительная динамика и в снижении задолженности. Так, долг за газ уменьшился на 5,5 миллиона рублей и теперь составляет 220 миллионов рублей. Существенно сократилась и задолженность за электроэнергию. Она снизилась на 17 миллионов рублей и сейчас находится на отметке 15 миллионов рублей.
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