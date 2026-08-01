Более 60 жителей Шарканского района Удмуртии нашли работу за полгода

На 1 июля уровень безработицы в районе составил 0,88%. Для сравнения: в начале года этот показатель превышал 1%. За первые шесть месяцев 2026-го в службу занятости обратились 246 человек. Среди них больше всего тех, кто уволился по собственному желанию и по соглашению сторон.