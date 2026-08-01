Более 60 жителей Шарканского района Удмуртии нашли работу за полгода

Свыше 60 жителей Шарканского района Удмуртии в первой половине 2026 года нашли работу при поддержке специалистов местного центра занятости населения, сообщили в администрации муниципалитета. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
На 1 июля уровень безработицы в районе составил 0,88%. Для сравнения: в начале года этот показатель превышал 1%. За первые шесть месяцев 2026-го в службу занятости обратились 246 человек. Среди них больше всего тех, кто уволился по собственному желанию и по соглашению сторон.
В общей сложности в центр занятости были заявлены 443 вакансии. Наиболее востребованы такие рабочие профессии, как оператор машинного доения, животновод, упаковщик, электромонтер, водитель.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.