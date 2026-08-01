В Нижегородской области выросла численность лосей, косуль и медведей

В Нижегородской области за последние пять лет стало больше лосей, косуль и медведей. Число лосей выросло на 29%, косуль — почти на 60%, медведей — на 6,7%. Об этом сообщил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьёв на заседании Законодательного собрания.
При этом поголовье диких кабанов сократилось на 88%. Власти сделали это специально, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которая наносит серьёзный ущерб животноводству.
Охотничьи угодья есть в 49 муниципалитетах области и занимают около 7 млн гектаров. За последние пять лет налоговые поступления от охоты выросли в 1,8 раза. С начала 2026 года в бюджет уже поступило 14 млн рублей.
Большая часть охотничьих угодий закреплена за 95 компаниями и четырьмя индивидуальными предпринимателями. В регионе работают 94 государственных охотничьих инспектора.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что численность диких животных в Нижегородской области увеличилась по данным госмониторинга.