Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области выросла численность лосей, косуль и медведей

При этом поголовье диких кабанов сократилось на 88 процентов.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области за последние пять лет стало больше лосей, косуль и медведей. Число лосей выросло на 29%, косуль — почти на 60%, медведей — на 6,7%. Об этом сообщил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьёв на заседании Законодательного собрания.

При этом поголовье диких кабанов сократилось на 88%. Власти сделали это специально, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которая наносит серьёзный ущерб животноводству.

Охотничьи угодья есть в 49 муниципалитетах области и занимают около 7 млн гектаров. За последние пять лет налоговые поступления от охоты выросли в 1,8 раза. С начала 2026 года в бюджет уже поступило 14 млн рублей.

Большая часть охотничьих угодий закреплена за 95 компаниями и четырьмя индивидуальными предпринимателями. В регионе работают 94 государственных охотничьих инспектора.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что численность диких животных в Нижегородской области увеличилась по данным госмониторинга.