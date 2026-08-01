В Волгограде рассылают фейковые заявления губернатора об атаке на Wildberries

Волгоградцам второй день пересылают в чатах видеоролики о последней атаке БПЛА 31 июля. На видео — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир и якобы их заявления о ситуации с пожаром на логистическом комплексе Wildberries. Видео сгенерировано искусственным интеллектом: ничего подобного, по словам властей, ни мэр, ни губернатор не говорил.