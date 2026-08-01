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В Волгограде рассылают фейковые заявления губернатора об атаке на Wildberries

В администрации города и региона опровергли правдоподобность этих высказываний.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцам второй день пересылают в чатах видеоролики о последней атаке БПЛА 31 июля. На видео — губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир и якобы их заявления о ситуации с пожаром на логистическом комплексе Wildberries. Видео сгенерировано искусственным интеллектом: ничего подобного, по словам властей, ни мэр, ни губернатор не говорил.

В ролике глава региона говорит о масштабных разрушениях и призывает перенести крупные логистические объекты, включая склады WB, за пределы Волгоградской области ради безопасности жителей, которая должна стоять выше интересов бизнеса. Эти высказывания не принадлежат Андрею Бочарову, уверяет телеграм-канал «Война с фейками».

— Подобные публикации распространяют, чтобы ввести жителей в заблуждение и раскачать обстановку, — объясняют власти.

Появляются фейковые видео регулярно. Мошенники берут реальные видеозаписи с выездных совещаний глав города и региона и меняют настоящую аудиодорожку на сделанную ИИ. Нейросети сегодня могут сказать что угодно голосом любого человека.

— Официальные комментарии и заявления публикуются только на проверенных ресурсах администрации Волгограда и Волгоградской области, предупредили власти.

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