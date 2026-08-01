«ЛУКОЙЛ» и «Газпром» из-за ажиотажа ограничили отпуск топлива в Волгоградской области

Согласно введённым мерам, на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» за одну транзакцию отпускается не более 40 литров бензина. При этом «ЛУКОЙЛ» дополнительно ограничил продажу дизельного топлива: в городской черте — до 60 литров, на трассовых заправках — до 200 литров.