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«ЛУКОЙЛ» и «Газпром» из-за ажиотажа ограничили отпуск топлива в Волгоградской области

Областной комитет промышленности, торговли и ТЭК сообщил о временных ограничениях на заправках двух крупнейших.

Областной комитет промышленности, торговли и ТЭК сообщил о временных ограничениях на заправках двух крупнейших сетей. Причиной этому стал резкий скачок спроса на топливо в регионе.

Согласно введённым мерам, на АЗС «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» за одну транзакцию отпускается не более 40 литров бензина. При этом «ЛУКОЙЛ» дополнительно ограничил продажу дизельного топлива: в городской черте — до 60 литров, на трассовых заправках — до 200 литров.

В свою очередь, в «Газпроме» дизельное топливо отпускают без ограничений. Власти отмечают, что меры носят временный характер и связаны с повышенным потребительским спросом.

Отметим, накануне региональные власти заявили, что в регионе сохраняется стабильная ситуация на топливном рынке. Специалисты также попросили автомобилистов не заправляться впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

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