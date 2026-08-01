В Томске педагогов обучили работе с нейросетями

Уточним, что обучающий курс прошел в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. К занятиям присоединились представители Томской, Иркутской, Калининградской областей, ЕАО, Кузбасса, Москвы и Санкт-Петербурга. За две недели слушатели узнали, что умеют нейросети и как использовать ИИ для решения профессиональных задач. Так, участники курса научились с помощью искусственного интеллекта создавать учебные материалы, автоматизировать рутинные процессы и адаптировать образовательную программу под индивидуальные особенности детей.