В Томске педагогов обучили работе с нейросетями

Свыше 100 педагогов и сотрудников общеобразовательных учреждений из разных регионов России прошли в Томске обучение по работе с нейросетями, сообщили в департаменте информационной политики областной администрации. Занятия были организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Уточним, что обучающий курс прошел в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. К занятиям присоединились представители Томской, Иркутской, Калининградской областей, ЕАО, Кузбасса, Москвы и Санкт-Петербурга. За две недели слушатели узнали, что умеют нейросети и как использовать ИИ для решения профессиональных задач. Так, участники курса научились с помощью искусственного интеллекта создавать учебные материалы, автоматизировать рутинные процессы и адаптировать образовательную программу под индивидуальные особенности детей.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.