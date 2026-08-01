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Не поджарьтесь: красный уровень погодной опасности объявлен на воскресенье

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Синоптики объявили на воскресенье красный уровень опасности из-за высоких значений температуры воздуха, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

«Днем 2 августа (воскресенье) во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +35…+37°С, по юго-востоку республики — +30…+34°С», — говорится в сообщении.

На сегодня также объявлен красный уровень опасности из-за жары, так как во многих районах Брестской и Гомельской областей воздух прогреется до +35…+37°С, а на остальной части территории будет +30…+34°С.

В Минске столбик термометра поднимется до отметки +30…+32°С.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, по северо-западной половине страны прогремят грозы местами с сильными ливнями, градом и шквалистым ветром.