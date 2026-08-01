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Врачи на Ставрополье проверили здоровье жителей села Родыки

Пациенты прошли первый этап диспансеризации и сдали анализы крови.

Мобильная бригада врачей Красногвардейской районной больницы провела выездное обследование жителей села Родыки в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В составе выездной бригады работали врач-терапевт, акушер и медсестры отделения профилактики. Для 32 сельчан они провели первый этап диспансеризации, включающий осмотр, электрокардиографию, забор общего и биохимического анализов крови. Девять пациентов получили направление на лечение в дневном стационаре. Акушер осмотрела 26 женщин. Из них 10 в итоге получили направление на маммографию.

«Регулярные выезды мобильных бригад в сельские территории — важный инструмент профилактической работы. С начала года медики осмотрели около 45,5 тысячи человек. Мы продолжим развивать проект, чтобы каждый житель края имел возможность своевременно узнать о состоянии своего здоровья и получить необходимые рекомендации, что полностью соответствует задачам нацпроекта», — отметил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.