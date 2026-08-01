В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Арзамасская академия» к 250‑летию Ступина

«Выставка “Арзамасская академия”, как мне представляется, — очень важный для региона и для Нижегородского художественного музея масштабный выставочный проект. Третьяковская галерея не одно десятилетие партнерствует с Нижегородским художественным музеем. На эту выставку мы выдали 20 картин — в основном, это знаковые произведения для нашего собрания. Среди них — один из главных шедевров постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке — знаменитая картина Василия Перова “Охотники на привале”. Она недавно прошла серьезную реставрацию, и многие внимательные посетители это сразу отмечают. Наши реставраторы сняли поверхностные загрязнения с картины, благодаря чему выявилось очень много интересных деталей. Надо сказать, что выставка дает возможность проанализировать следующий факт, на который ранее не обращали внимания специалисты. Павел Михайлович Третьяков сознательно приобретал работы учеников ступинской школы. Неслучайно в его собрании оказались портрет А. В. Ступина работы Варнека, целый ряд произведений его учеников, хотя, когда Третьяков начинал собирать живопись, многие имена художников, прошедших обучение в ступинской школе, были забыты. Каждая большая, проработанная выставка — а к ним, безусловно, относится открывающийся ныне проект — оказывается знаменательной для музейной и искусствоведческой науки, для специалистов. Я уверена, здесь будет масса невероятно интересных находок».