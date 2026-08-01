В Нижегородском художественном музее открылась выставка «Арзамасская академия» к 250‑летию Ступина

В Нижегородском государственном художественном музее («НГХМ | Русское искусство», Кремль, корпус 3) открылась масштабная выставка «Арзамасская академия. К 250‑летию со дня рождения основателя первой в России провинциальной частной художественной школы А. В. Ступина». Партнёром проекта выступила Государственная Третьяковская галерея, сообщается на сайте министерства культуры Нижегородской области.
Экспозиция приурочена к 250‑летию Александра Васильевича Ступина (1776−1861) — художника и педагога, который в начале XIX века создал в Арзамасе первую в стране частную художественную школу. За годы её работы там получили профессиональную подготовку около 150 учеников, многие из которых затем работали в небольших городах, где остро не хватало живописцев.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила:
«Когда-то личность Александра Васильевича Ступина не нуждалась в представлении, а теперь мы заново рассказываем историю этого удивительного художника и педагога, который в начале XIX века создал в провинциальном Арзамасе первую в России частную художественную школу. Достойную подготовку за годы работы в ней получили 150 учеников. Но самое важное, что эти мастера оставались работать в небольших городах, где потребность в живописцах была очень высокой. Говоря современным языком, Ступин готовил кадры для работы в регионах и был в этом деле первопроходцем».
В выставочных залах представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Нижегородского художественного музея и Арзамасского историко‑художественного музея. В проекте также участвуют Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей и Научно‑исследовательский музей при Российской академии художеств.
Выставка знакомит посетителей с историей школы, судьбой Александра Ступина и драматичными, а порой трагичными биографиями его учеников.
Среди экспонатов — учебные рисунки, портреты, пейзажи, жанровые композиции, созданные Ступиным и его воспитанниками в разные периоды творчества. Один из самых ранних предметов — штудия Александра Ступина «Натурщик» (1801), написанная в годы его обучения в Императорской Академии. К поздним работам относится хрестоматийное полотно 1871 года «Охотники на привале» из собрания Третьяковской галереи кисти Василия Перова, одного из последних учеников школы.
Заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова подчеркнула значение проекта:
«Выставка “Арзамасская академия”, как мне представляется, — очень важный для региона и для Нижегородского художественного музея масштабный выставочный проект. Третьяковская галерея не одно десятилетие партнерствует с Нижегородским художественным музеем. На эту выставку мы выдали 20 картин — в основном, это знаковые произведения для нашего собрания. Среди них — один из главных шедевров постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке — знаменитая картина Василия Перова “Охотники на привале”. Она недавно прошла серьезную реставрацию, и многие внимательные посетители это сразу отмечают. Наши реставраторы сняли поверхностные загрязнения с картины, благодаря чему выявилось очень много интересных деталей. Надо сказать, что выставка дает возможность проанализировать следующий факт, на который ранее не обращали внимания специалисты. Павел Михайлович Третьяков сознательно приобретал работы учеников ступинской школы. Неслучайно в его собрании оказались портрет А. В. Ступина работы Варнека, целый ряд произведений его учеников, хотя, когда Третьяков начинал собирать живопись, многие имена художников, прошедших обучение в ступинской школе, были забыты. Каждая большая, проработанная выставка — а к ним, безусловно, относится открывающийся ныне проект — оказывается знаменательной для музейной и искусствоведческой науки, для специалистов. Я уверена, здесь будет масса невероятно интересных находок».
Помимо работ «ступинцев», в экспозицию включены произведения учителей, друзей и современников Александра Ступина — художников, оставивших заметный след в истории изобразительного искусства: Ивана Акимова, Василия Шебуева, Алексея Егорова, Александра Варнека, Карла Брюллова, Жана‑Лорана Монье и Иоганна Лампи.
Генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин назвал проект значимым событием:
«Это интересный проект, который станет ярким событием в культурной жизни Нижнего Новгорода. Благодаря поддержке ведущих музеев страны мы можем показать зрителям подлинные сокровища Арзамасской академии и проследить путь её воспитанников от ученических штудий до мировых шедевров».
Выставка будет работать до 15 ноября. Билеты доступны по «Пушкинской карте». Программа действует в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Оформить виртуальную карту могут граждане России от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги. Культура».
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