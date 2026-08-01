Шетлендские пони и овечки появились в деревне «Альпаково» в Волгограде

Новоселы — не случайный набор: шетлендские пони считаются одной из самых старых пород Британии, а овцы кайла и керри-хилл в России встречаются нечасто. Валлийская порода, в свою очередь, ценится за неприхотливость и спокойный нрав — что важно для контакта с детьми.