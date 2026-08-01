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Шетлендские пони и овечки появились в деревне «Альпаково» в Волгограде

В деревне животных «Альпаково» в Волгограде появились шетлендские пони и овечки трех пород — кайла, валлийская и керри-хилл.

В деревне животных «Альпаково» в Волгограде поселились новые обитатели — шетлендские пони и овечки сразу трех пород: кайла, валлийская и керри-хилл. Животные уже прошли адаптационный период и готовы знакомиться с посетителями, сообщает Центральный парк Волгограда.

Новоселы — не случайный набор: шетлендские пони считаются одной из самых старых пород Британии, а овцы кайла и керри-хилл в России встречаются нечасто. Валлийская порода, в свою очередь, ценится за неприхотливость и спокойный нрав — что важно для контакта с детьми.

В парке отмечают, что все животные уже освоились на новом месте. Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что ждёт волгоградцев бесплатно в ЦПКиО, Комсомольском саду и на других площадках города в субботу, 1 августа.