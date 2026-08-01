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В Прикамье туристы чаще стали посещать Кунгур, водопад Плакун и Усть-Качку

Кунгур занял первую строчку списка туристических мест в Прикамье, где заметнее всего вырос мобильный трафик. За год динамика составила 28,6%, сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Т2. На втором месте по росту трафика оказался водопад Плакун, на третьем — курорт Усть-Качка. Аналитики отметили также рост популярности поселка Усьва, вблизи которого располагается достопримечательность Усьвинские Столбы. В топ-10 туристических мест также вошли горнолыжный курорт «Губаха», санаторий «Демидково», мыс Стрелка, Чердынь, Соликамск, поселок Набережный.

Источник: Коммерсантъ

Кунгур занял первую строчку списка туристических мест в Прикамье, где заметнее всего вырос мобильный трафик. За год динамика составила 28,6%, сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Т2. На втором месте по росту трафика оказался водопад Плакун, на третьем — курорт Усть-Качка. Аналитики отметили также рост популярности поселка Усьва, вблизи которого располагается достопримечательность Усьвинские Столбы. В топ-10 туристических мест также вошли горнолыжный курорт «Губаха», санаторий «Демидково», мыс Стрелка, Чердынь, Соликамск, поселок Набережный.

Кроме этого, большой популярностью у туристов в Прикамье пользуются санаторий «Ключи», Усолье, село Молебка, мемориальный музей-заповедник «Пермь-36», доммузей Пастернака, природный парк реки Чусовой, поселок Кын и Ординская пещера.

Оператор зафиксировал также, что чаще всего в Пермский край приезжают туристы из Свердловской области, Башкортостана и Удмуртии. Кроме этого, для посещений популярных мест Прикамья в регион едут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Краснодарского края.

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