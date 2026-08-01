В Прикамье туристы чаще стали посещать Кунгур, водопад Плакун и Усть-Качку

Оператор зафиксировал также, что чаще всего в Пермский край приезжают туристы из Свердловской области, Башкортостана и Удмуртии. Кроме этого, для посещений популярных мест Прикамья в регион едут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Краснодарского края.