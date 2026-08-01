В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края обновили школу № 1

«Достойно все подготовлено к новому учебному году. Я могу с гордостью сказать, что педагогический состав, дети и родители довольны тем, как отремонтирована школа № 1 Николаевска-на-Амуре. Первого сентября в новую школу, наполненную содержанием, вернутся ее ученики. И самое замечательное — дети уже ждут, когда начнут учиться», — подчеркнул он.