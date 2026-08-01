В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края обновили школу № 1

Капитальный ремонт в школе № 1 имени Героя Советского Союза А. С. Александрова в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Приступить к занятиям в обновленном учреждении учащиеся смогут 1 сентября, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
«Достойно все подготовлено к новому учебному году. Я могу с гордостью сказать, что педагогический состав, дети и родители довольны тем, как отремонтирована школа № 1 Николаевска-на-Амуре. Первого сентября в новую школу, наполненную содержанием, вернутся ее ученики. И самое замечательное — дети уже ждут, когда начнут учиться», — подчеркнул он.
Кабинеты оснастили современным оборудованием, в том числе цифровыми лабораториями и компьютерами. Также в школе создали комфортные зоны для обучения и отдыха, оборудовали спортивный, актовый и хореографический залы, закупили новые учебники. В планах также благоустроить прилегающую территорию и выполнить асфальтирование автогородка.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.