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С 3 по 8 августа в Ростове из-за ремонта будут массовые отключения света

Как сообщили энергетики, специалисты будут работать в круглосуточно, чтобы завершить запланированные мероприятия в максимально короткие сроки и соблюдать установленный график.

В донской столице с 3 по 8 августа 2026 года пройдут массовые отключения света из-за проведения ремонтных работ на сетях.

Как сообщили энергетики, специалисты будут работать в круглосуточно, чтобы завершить запланированные мероприятия в максимально короткие сроки и соблюдать установленный график.

Во время проведения ремонта жители части районов города будут испытывать временные перебои в подаче электричества.

Поэтому ростовчанам рекомендуют заранее подготовиться к возможным неудобствам, проверить заряд необходимых устройств и с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с обновлением инфраструктуры.