С 3 по 8 августа в Ростове из-за ремонта будут массовые отключения света

В донской столице с 3 по 8 августа 2026 года пройдут массовые отключения света из-за проведения ремонтных работ на сетях.
Как сообщили энергетики, специалисты будут работать в круглосуточно, чтобы завершить запланированные мероприятия в максимально короткие сроки и соблюдать установленный график.
Во время проведения ремонта жители части районов города будут испытывать временные перебои в подаче электричества.
Поэтому ростовчанам рекомендуют заранее подготовиться к возможным неудобствам, проверить заряд необходимых устройств и с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с обновлением инфраструктуры.