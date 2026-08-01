В подмосковном округе Щелково отремонтировали участки региональных дорог

Участки двух региональных дорог в городском округе Щелково Московской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Специалисты обновили около 5,8 км дорожного покрытия на участке Фряновского шоссе между остановками «Поворот на Костыши» и «Узкоколейка». Этот отрезок обеспечивает подъезд жителей близлежащих населенных пунктов к трассе А-107, пляжам, физкультурно-оздоровительному комплексу, психоневрологическому диспансерному отделению Психиатрической больницы № 5, детскому саду, школе и Дому культуры.
Помимо того, работы провели на фрагменте дороги Осеево — Никифорово — Медвежьи Озера между остановками «Лесная» и «Никифорово». Протяженность этого объекта — более 5 км. Он ведет к Щелковскому шоссе, Дому культуры, ж/д станции «Осеевская» и инфраструктуре деревни Медвежьи Озера.
«Всего на региональной сети запланировано отремонтировать более 12,4 километра дорожного покрытия», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В ходе ремонта специалисты укладывают новое дорожное покрытие из современных высокопрочных материалов. Также там предусмотрено укрепление обочин и нанесение разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.