Как складывалась карьера рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина, который умер от рака

В мае 2015 года Мурыгин подписал контракт с ярославским «Локомотивом». Сезон 2015−2016 стал для него триумфальным. 95,4 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,13 и 13 матчей на ноль. И, конечно, рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии, то есть без пропущенных шайб. 27 сентября 2015 года Алексей побил прежнее достижение лиги, а затем довел его до 302 минут 11 секунд. Рекорд смогли побить лишь через пять лет: вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов не пропускал голы на протяжении 316 минут и 9 секунд.