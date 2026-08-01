Как складывалась карьера рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина, который умер от рака

31 июля пришла печальная весть о смерти хоккеиста, рекордсмена КХЛ Алексея Мурыгина. «Российская газета» вспоминает жизненный путь воспитанника хабаровского «Амура».
Алексей Мурыгин родился 16 ноября 1986 года в Хабаровске. Начал заниматься хоккеем под эгидой родного «Амура», сразу же выбрав амплуа вратаря. Первые матчи провел в сезоне 2005−2006 за «Амур-2», а в октябре 2006 года дебютировал в Суперлиге. Спустя два года на время перешел в основной состав ангарского «Ермака». Здесь он получил хорошую школу, проведя 41 регулярный матч.
Дебют в КХЛ состоялся 11 января 2010 года: «Амур» играл против новокузнецкого «Металлурга». Мурыгин тогда отразил все восемь бросков, а через две недели провел так называемый «сухой матч» в гостях против «Трактора». Статистика сезона 2009−2010 впечатляла: хабаровский вратарь показал 90,3 процента отраженных бросков. В следующем сезоне улучшил результат — его заметили на федеральном уровне.
В мае 2015 года Мурыгин подписал контракт с ярославским «Локомотивом». Сезон 2015−2016 стал для него триумфальным. 95,4 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,13 и 13 матчей на ноль. И, конечно, рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии, то есть без пропущенных шайб. 27 сентября 2015 года Алексей побил прежнее достижение лиги, а затем довел его до 302 минут 11 секунд. Рекорд смогли побить лишь через пять лет: вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов не пропускал голы на протяжении 316 минут и 9 секунд.
После Ярославля Мурыгин играл за «Авангард», родной «Амур», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в КХЛ он провел 306 матчей.
В 2019 году Алексей заболел. Диагноз звучал пугающе: высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, однако волевой вратарь смог победить болезнь и вернуться в хоккей через два года.
«Хоккей для меня — вторая семья, которой я два года был лишен. После такого перерыва возвращаться тяжело не только физически, но и профессионально. Движения забываются, инстинкты притупляются, организм нужно заново проверять под нагрузкой», — рассказывал Мурыгин в интервью для сайта КХЛ.
После Алексей перешел на тренерскую работу.
В мае 2026 года стало известно, что рак вернулся. Победить его на этот раз 39-летний Алексей не смог. В комментариях под постом с сообщением о его смерти сотни комментариев болельщиков: «Ты был лучшим вратарем “Амура”, “Шедевральный вратарь, вдохновил меня самого стать вратарем”, “Легенда!”.
У Алексея остались три дочери и жена Ксения, свадьбу с которой он в 2012 году сыграл прямо на льду хабаровской «Платинум Арены».