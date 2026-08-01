В каких случаях утренняя головная боль опасна — ответ невролога

При этом врач подчеркнула, что единичные случаи утренней головной боли, особенно после бессонной ночи, еще ни о чем не говорят. Но если человек регулярно сразу после пробуждения чувствует давление или распирание в голове, списывать это каждый раз на усталость уже не стоит.