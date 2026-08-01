По итогам полугода Приангарье стало лидером в России по лесовосстановлению

Иркутская область заняла первое место среди регионов России по восстановлению лесов по итогам прошедших шести месяцев 2026 года, сообщили в министерстве лесного комплекса региона. Работы выполнялись при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Мероприятия по лесовосстановлению выполнены на площади 42,2 тыс. га. В частности, искусственное лесовосстановление проведено на территории в 5 тыс. га, а комбинированные работы — на 0,9 тыс. га. На оставшиеся 36,2 тыс. га приходится естественное лесовосстановление.
Кроме того, на площади 5,7 тыс. га специалисты провели агротехнические уходы, в том числе дополнение лесных культур. А запас семян на территории Иркутской области в текущем году сформирован в объеме 4,5 тонны.
В 2026 году в регионе запланировано достижение показателя отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений на уровне 103%. В общей сложности для достижения этой цели необходимые работы предусмотрено выполнить на площади 122,6 тыс. га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.