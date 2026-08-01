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В Краевой больнице № 4 Забайкалья создали кабинет помощи для молодых мам

Там работают психологи и консультанты по грудному вскармливанию.

Кабинет послеродового сопровождения появился в детской поликлинике Краевой больницы № 4 Краснокаменска в Забайкальском крае, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Поддержка молодых родителей — одна из приоритетных задач нацпроекта «Семья».

«Кабинет “Вместе в жизнь” это место, где на любые вопросы ответят без спешки и осуждения. Туда могут обращаться будущие мамы, отцы и члены семьи. Наши специалисты проконсультируют по грудному вскармливанию, научат ухаживать за ребенком и просто поддержат добрым словом», — отметил и. о. главного врача медучреждения Сергей Варванский.

В кабинете работают психологи и консультанты по грудному вскармливанию. Также там можно заниматься лечебной физкультурой и проходить различные мастер-классы по пеленанию, купанию и массажу.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.