В Краевой больнице № 4 Забайкалья создали кабинет помощи для молодых мам

«Кабинет “Вместе в жизнь” это место, где на любые вопросы ответят без спешки и осуждения. Туда могут обращаться будущие мамы, отцы и члены семьи. Наши специалисты проконсультируют по грудному вскармливанию, научат ухаживать за ребенком и просто поддержат добрым словом», — отметил и. о. главного врача медучреждения Сергей Варванский.