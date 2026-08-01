Ещё 11 нижегородских родительских проектов получат гранты общества «Знание»

Ещё 11 проектов, предложенных нижегородскими родителями, получат гранты Российского общества «Знание», сообщили в обществе. В третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ organisers увеличили число победителей: благодаря дополнительному финансированию грантовую поддержку получат ещё 392 проекта из 66 регионов России, в том числе 11 — из Нижегородской области.
Ранее в конкурсе победили 9 нижегородских инициатив по направлениям «Духовно‑нравственное воспитание», «Эстетическое воспитание», «Научное познание», «Физическое воспитание», «Гражданское воспитание», «Патриотическое воспитание», «Социализация подростков из группы риска». Таким образом, в 2026 году общий объём поддержки 20 родительских проектов из региона превысит 22 млн рублей.
Организаторы пояснили, что дополнительную поддержку получили проекты, которые уже успешно прошли конкурсный отбор и вошли в перечень рекомендованных к финансированию. Родительские сообщества направят средства на развитие воспитательной среды в школах, детских садах, колледжах и других образовательных организациях, создание новых возможностей для детей и укрепление взаимодействия семей и педагогов.
Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил:
«Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы».
Среди новых победителей из Нижегородской области:
Нижегородская областная специальная коррекционная школа‑интернат для слепых и слабовидящих детей — проект «Родители, дети и школа: вместе к самостоятельности»;
школа № 177 Нижнего Новгорода — «Школьный клуб “Интеллектуальные баталии: шахматы и шашки для всех”»; Нижегородский губернский колледж — «Семейный этнофестиваль “Волжские забавы”»; школа № 26 Нижнего Новгорода — «Умные переменки»; детский сад № 88 Нижнего Новгорода — «Семейная медиастудия “Добрый экран”»; детский сад № 461 Нижнего Новгорода — «Мост дружбы: детские сады Беларуси и России. Родители — хранители традиций»; Сицкая средняя школа муниципального округа город Чкаловск — «Театральный пикник. Второй сезон»; православная гимназия во имя святых Кирилла и Мефодия (Нижний Новгород) — «ЗаКультуреНО»; Курмышская средняя школа Пильнинского района — «Детско‑родительский клуб “Семейный компас”»; средняя школа № 12 с кадетскими классами имени адмирала флота А. И. Сорокина (Арзамас) — «Семейный маршрут открытий»; школа № 2 ₽ п. Красные Баки имени Героя Советского Союза Ф. Ф. Синявина — «Сегодня курсант — завтра Родины защитник».
Полный список проектов‑победителей опубликован на официальном сайте. Средства будут доведены до получателей до 31 августа, после чего команды приступят к реализации инициатив. Завершить проекты необходимо до 15 ноября, отчётность представить до 27 ноября 2026 года в системе «Электронный бюджет».
Ранее сообщалось, что лекторы Общества «Знание» знакомят нижегородцев с языками и обычаями народов России.