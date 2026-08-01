Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

«По различным оценкам, до 70% выпускников отмечают высокий уровень стресса в период сдачи ЕГЭ, поэтому любые изменения должны быть направлены и на гуманизацию процедуры — например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки», — заключил сенатор.