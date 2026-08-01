Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.
«В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ — ред.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности», — сказал политик.
Мурог также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.
«По различным оценкам, до 70% выпускников отмечают высокий уровень стресса в период сдачи ЕГЭ, поэтому любые изменения должны быть направлены и на гуманизацию процедуры — например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки», — заключил сенатор.