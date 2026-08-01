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Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

Мурог предложил включить в ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

«В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ — ред.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности», — сказал политик.

Мурог также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.

«По различным оценкам, до 70% выпускников отмечают высокий уровень стресса в период сдачи ЕГЭ, поэтому любые изменения должны быть направлены и на гуманизацию процедуры — например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки», — заключил сенатор.