Почти половина россиян планирует купить электрокар или гибрид — опрос

«Среди опрошенных 12% россиян рассматривают покупку электромобиля, а 8% — гибрида. Еще 25% пока не готовы к переходу на такой тип транспорта, но допускают такую возможность в будущем. Сегодня электромобили и гибриды уже есть у 10% респондентов: половина из них владеет электрическими авто, а половина — гибридными», — отмечается в публикации.