Почти половина россиян планирует купить электрокар или гибрид — опрос

В России 45% опрошенных граждан планируют покупку гибридного или электрического автомобиля. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов по продаже автомобилей.
«Среди опрошенных 12% россиян рассматривают покупку электромобиля, а 8% — гибрида. Еще 25% пока не готовы к переходу на такой тип транспорта, но допускают такую возможность в будущем. Сегодня электромобили и гибриды уже есть у 10% респондентов: половина из них владеет электрическими авто, а половина — гибридными», — отмечается в публикации.
Из исследования следует, что 71% потенциальных покупателей рассчитывают купить такой автомобиль по цене до 3 млн рублей. 23% опрошенных ориентируется на бюджет в 1 млн рублей, 26% готовы отдать от 1 до 2 млн рублей, ещё 22% — от 2 до 3 млн рублей.
В этом ценовом сегменте лучший показатель максимального запаса хода продемонстрировала Toyota bZ3X, которая на одном заряде может проехать до 600 км. В первую пятерку также вошли Evolute i-PRO (433 км), электрический кроссовер «Москвич 3e» (410 км), Evolute i-JOY (386 км) и электромобиль Nissan Leaf (270 км).
Примерно каждый восьмой россиянин (13%) рассматривает автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей. В этом ценовом сегменте лидером по максимальному запасу хода стал полноприводный Hongqi E-HS9, который может проехать до 660 км на одном заряде. В пятерку также вошли полноприводная дорестайлинговая Tesla Model 3 (560 км), две модели Zeekr — полноприводные 001 (560 км) и X YOU (512 км), а также Volkswagen ID.4 (508 км).
5% потенциальных покупателей рассматривают автомобили стоимостью дороже 5 млн рублей. В этом сегменте лидерами рейтинга стали полноприводные гибридные EXEED Exlantix ET и Zeekr 9X Ultra, способные проехать до 1180 и до 1160 км соответственно. В пятерку также вошли полноприводные электромобили Zeekr 001 ME (656 км), Avatr 11 (625 км), Avatr 12 (610 км).
В России эксперты ожидают рост интереса к покупке гибридных автомобилей на фоне дефицита топлива.