В Подмосковье участников СВО обучат основам предпринимательства

Второй в этом году поток федеральной образовательной программы «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей пройдет с 17 по 21 августа в Московской области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Обучение организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа включает помощь в выборе бизнес-идеи, разработку бизнес-плана, консультации по вопросам налогообложения и другим тонкостям предпринимательской деятельности. Кроме того, запланированы выезды на действующие предприятия региона и встречи с приглашенными экспертами.
Финальным этапом обучения станет защита проектов. Выпускники представят свои бизнес-идеи перед экспертами и предпринимателями, которые дадут рекомендации по дальнейшему развитию этих инициатив. По итогам программы участники получат сертификаты о прохождении курса. Подать заявку можно до 7 августа включительно на цифровой платформе МСП.РФ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.