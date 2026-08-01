В Подмосковье участников СВО обучат основам предпринимательства

Второй в этом году поток федеральной образовательной программы «СВОй бизнес» для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей пройдет с 17 по 21 августа в Московской области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Обучение организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».