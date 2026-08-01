На Среднем Урале очереди есть лишь на сетевых АЗС из-за роста цен ниже инфляции

«Не могу называть точное количество находящегося сейчас на нефтебазах ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний. — Прим. ред.), но этого объема — десятков тысяч тонн — точно хватит более чем на неделю», — заявил руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов в ходе пресс-конференции.
Наполняемость нефтебаз и до 2026 года была плавающей, в зависимости от логистики поставщика, добавил он. У кого-то цистерны на АЗС приезжают каждые 2−3 дня, у кого-то — раз в 10−14. Всего, по данным надзорного ведомства, на территории Свердловской области расположено 690 АЗС, из них 262 принадлежат трем крупным ВИНК, а 428 объектов — 74 независимым розничным продавцам, закупающим топливо у нефтетрейдеров, которые, в свою очередь, приобретают его на бирже. Собственных хранилищ у независимых участников рынка нет, они имеются исключительно у сетевиков, именно их данные и попадают в ежедневный мониторинг по запасам топлива — в этом заключается одно из основных отличий региона от других.
Второе отличие — цены поднялись на всех заправках, но очереди скапливаются лишь на сетевых.
«У ВИНК стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 4,75 процента, АИ-95 — на 4,58 процента, дизтоплива — на 4,79. Рост есть, но ниже индекса потребительской инфляции. Поэтому люди хотят заправиться именно на таких АЗС», — подчеркнул Шалабодов.
Журналист «РГ» на собственном опыте убедился: в Екатеринбурге у федералов две недели назад можно было приобрести литр 95-го за 70 рублей, сейчас он подешевел до 66,5−67,5 рубля, тогда как независимые игроки за этот же период снизили аппетит со 102 рублей всего до 77−87.
«УФАС изучает, насколько независимые розничные продавцы обоснованно устанавливают цены. Запросили у каждого реализатора товарно-транспортные накладные, сколько приобрели и сколько продали, стоимость поставки топлива нефтетрейдером, экономику предприятий. Также анализируем результаты биржевых торгов, величину наценки посредников, — рассказал Дмитрий Шалабодов. — Если при средней биржевой цене в 74 тысячи рублей за тонну АИ-92 нефтетрейдер перепродает его в Екатеринбург за 120 тысяч, задаем вопросы уже ему. С учетом того, что эти предприниматели работают на общероссийском рынке, координируем свою деятельность с центральным аппаратом ФАС».