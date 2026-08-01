На Среднем Урале очереди есть лишь на сетевых АЗС из-за роста цен ниже инфляции

Наполняемость нефтебаз и до 2026 года была плавающей, в зависимости от логистики поставщика, добавил он. У кого-то цистерны на АЗС приезжают каждые 2−3 дня, у кого-то — раз в 10−14. Всего, по данным надзорного ведомства, на территории Свердловской области расположено 690 АЗС, из них 262 принадлежат трем крупным ВИНК, а 428 объектов — 74 независимым розничным продавцам, закупающим топливо у нефтетрейдеров, которые, в свою очередь, приобретают его на бирже. Собственных хранилищ у независимых участников рынка нет, они имеются исключительно у сетевиков, именно их данные и попадают в ежедневный мониторинг по запасам топлива — в этом заключается одно из основных отличий региона от других.