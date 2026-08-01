Балицкий: в Запорожской области при ударе дрона ВСУ по автобусу погиб человек

Украинский беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров — работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены. В результате атаки один человек погиб и еще 12 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России назвали удар по гражданским преднамеренным и крайне циничным военным преступлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».