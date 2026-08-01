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В Нижнем Новгороде на 10 дней ограничат движение на проспекте Гагарина

Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

В Нижнем Новгороде с 6:00 3 августа до 23:59 13 августа 2026 года частично ограничат движение на проспекте Гагарина рядом с пересечением с улицей Шапошникова. Это связано с проведением работ на инженерных сетях.

Проезд в обоих направлениях сохранится, но возможны затруднения.

Водителям советуют заранее посмотреть схему движения, быть внимательными на дороге и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде перекроют Нижне-Волжскую набережную из-за ночного забега.