Семь юных нижегородцев победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Семь юных нижегородцев стали победителями специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.
В этом сезоне в конкурсе зарегистрировались 80 257 участников со всей России. Мероприятие проходит в Год единства народов России, поэтому одной из ключевых тем стало сохранение культурного наследия, традиций и укрепление межнационального единства. Именно этой теме посвящена детская номинация «Сказки народов моей страны», в которой участвовали 1 272 автора в возрасте от 3 до 13 лет.
Юные конкурсанты соревновались в двух направлениях: «Текстовые работы» (авторские сказки, вдохновлённые фольклором и традициями народов России) и «Графические работы» (иллюстрации и композиции, отражающие сказочные образы и национальные мотивы). По итогам экспертной оценки были определены 100 победителей из 43 регионов. Их работы войдут в ежегодный сборник, который станет памятным изданием для каждого лауреата.
От Нижегородской области в число победителей вошли семь авторов.
Арсений Кирсанов из Арзамаса (5‑й класс) победил в направлении «Текстовые работы» со сказкой «Сказка о волшебном узоре России». В произведении он объединил фольклорные образы, традиции народных промыслов и представителей разных народов России, рассказав о ценности исторического наследия, дружбы и единства.
Остальные шесть победителей — из Сергача. Все они стали лауреатами в направлении «Графические работы»:
София Балушева (2‑й класс) — елочная игрушка «Заюшкина избушка» по мотивам русской народной сказки; Валерия Вайберт (4‑й класс) — елочная игрушка «Царевна‑лягушка на лилии» по сказке «Царевна‑лягушка»; Валерия Гришина (4‑й класс) — елочная игрушка «Чебуран — медвежий сын» по мотивам мордовской народной сказки; Диана Малухина (5‑й класс) — композиция «Емеля на печи с балалайкой» по сказке «По щучьему веленью»; Злата Сигачева (3‑й класс) — елочная игрушка «Жар‑птица» по сказке «Иван‑царевич и Серый волк»; Анастасия Проняева (4‑й класс) — елочная игрушка «Золотая рыбка» по сказке о рыбаке и рыбке.
Руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна — моя Россия» Дмитрий Турлаков подчеркнул:
«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса — молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг».
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Её миссия — создавать будущее России, открывая равные возможности для развития каждого. Наблюдательный совет платформы возглавляет президент РФ.
С 2025 года в России по поручению главы государства действует нацпроект «Молодежь и дети», который объединил задачи ранее существовавших нацпроектов «Образование» и «Наука и университеты». Проект направлен на создание возможностей для развития талантов, воспитание ответственного и высоконравственного человека, строительство и ремонт школ, подготовку педагогов, поддержку талантливой молодёжи и молодых специалистов. В его структуру входят девять федеральных проектов и программ, включая «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники» и другие.
Ранее сообщалось, что три нижегородских проекта получили президентские гранты в области культуры и искусства.