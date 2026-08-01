Семь юных нижегородцев победили в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс “Моя страна — моя Россия” объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса — молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг».