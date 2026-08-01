В Ростовской области возбудили уголовное дело после заражения ребенка ВИЧ

Как «КП — Ростов-на-Дону» рассказала мама, в июле 2024 года девочка попала в инфекционное отделение одной из больниц. По словам женщины, палата, куда положили ребенка, была очень тесной, а впоследствии туда подселили других пациентов. Через несколько дней, когда состояние улучшилось, мама забрала дочь домой под свою ответственность.