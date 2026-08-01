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Пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией модернизируют до конца 2026 года — Минтранс

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Руководство Минтранса Казахстана посетило Западно-Казахстанскую область, чтобы проверить ход модернизации пункта пропуска «Сырым».

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта Казахстана

Он граничит с пунктом «Маштаково» в Самарской области России. Это один из крупнейших грузовых переходов между двумя странами и важное звено международного автомобильного коридора.

«По итогам осмотра подрядной организации и ответственным службам поручено обеспечить необходимую концентрацию техники, рабочей силы и строительных материалов. Поставлена конкретная задача — завершить модернизацию пункта пропуска до конца 2026 года без снижения требований к качеству и безопасности. Ход работ, соблюдение графика и исполнение промежуточных этапов взяты на контроль Министерства транспорта», — сообщило ведомство.

Отдельное внимание уделено организации движения грузового транспорта на подъездах к границе.

«Поставлена задача синхронизировать строительство пункта пропуска, подъездной инфраструктуры и зоны ожидания, чтобы исключить скопление грузовых автомобилей и сократить время прохождения границы. Конечным результатом должны стать увеличение пропускной способности границы, сокращение времени ожидания и создание современной инфраструктуры для перевозчиков и граждан», — отметил Минтранс.

Всего в Казахстане планируют обновить 37 автомобильных пунктов пропуска на границе с государствами ЕАЭС.