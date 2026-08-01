Пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией модернизируют до конца 2026 года — Минтранс

Он граничит с пунктом «Маштаково» в Самарской области России. Это один из крупнейших грузовых переходов между двумя странами и важное звено международного автомобильного коридора.
«По итогам осмотра подрядной организации и ответственным службам поручено обеспечить необходимую концентрацию техники, рабочей силы и строительных материалов. Поставлена конкретная задача — завершить модернизацию пункта пропуска до конца 2026 года без снижения требований к качеству и безопасности. Ход работ, соблюдение графика и исполнение промежуточных этапов взяты на контроль Министерства транспорта», — сообщило ведомство.
Отдельное внимание уделено организации движения грузового транспорта на подъездах к границе.
«Поставлена задача синхронизировать строительство пункта пропуска, подъездной инфраструктуры и зоны ожидания, чтобы исключить скопление грузовых автомобилей и сократить время прохождения границы. Конечным результатом должны стать увеличение пропускной способности границы, сокращение времени ожидания и создание современной инфраструктуры для перевозчиков и граждан», — отметил Минтранс.
Всего в Казахстане планируют обновить 37 автомобильных пунктов пропуска на границе с государствами ЕАЭС.