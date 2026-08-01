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«Чайка» и «Ирбис» проведут тестовый матч МХЛ на новой Volga arena

Кроме того, «Торпедо» готовится к предсезонной игре с московским «Динамо» там же.

Первый матч Молодёжной хоккейной лиги на новой нижегородской Volga arena запланирован на 7 сентября — местная «Чайка» примет «Ирбис».

Об этом сообщает официальный сайт арены.

Кроме того, до этого, вечером 14 августа именно на новой арене, согласно её сайту, запланирована предсезонная игра клубов КХЛ — нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо».

Матчи могут состояться без зрителей.

Ранее заявлялось, что «Торпедо» может начать тренировки на ледовой арене на Стрелке в июле. Сообщалось, что новая арена способна вместить до семи команд.

Между тем «Торпедо» подписало новый контракт с бомбардиром Егором Соколовым.