«Чайка» и «Ирбис» проведут тестовый матч МХЛ на новой Volga arena

Первый матч Молодёжной хоккейной лиги на новой нижегородской Volga arena запланирован на 7 сентября — местная «Чайка» примет «Ирбис».
Об этом сообщает официальный сайт арены.
Кроме того, до этого, вечером 14 августа именно на новой арене, согласно её сайту, запланирована предсезонная игра клубов КХЛ — нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо».
Матчи могут состояться без зрителей.
Ранее заявлялось, что «Торпедо» может начать тренировки на ледовой арене на Стрелке в июле. Сообщалось, что новая арена способна вместить до семи команд.
Между тем «Торпедо» подписало новый контракт с бомбардиром Егором Соколовым.