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Белорусский хоккеист Граборенко объявил о завершении игровой карьеры

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Экс-защитник белорусской сборной Роман Граборенко объявил о завершении игровой карьеры, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Источник: Федерация хоккея Беларуси

Граборенко является воспитанником могилевской школы хоккея. В 2009 году игрок перебрался в Северную Америку и начал выступать за «Филадельфию Революшн» в Восточной юношеской хоккейной лиге (EJHL). Затем хоккеист продолжил карьеру в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), где защищал цвета «Кейп-Брентон» и «Драммондвилл». Во время выступлений в Канаде защитник смог привлечь внимание клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, в 2012-ом белорусский защитник подписал свой первый профессиональный контракт с «Нью-Джерси» и на протяжении четырех сезонов выступал за его фарм-клуб — «Олбани» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За это время хоккеист провел 176 матчей и заработал 62 (21+41) результативных балла.

10 апреля 2015-го белорус дебютировал в НХЛ в составе «Нью-Джерси» в матче против «Тампы». Правда, этот поединок стал единственным для него в заокеанской лиге. После окончания контракта с «дьяволами» Граборенко подписал пробное соглашение с канадским клубом «Торонто», однако ему не удалось закрепиться в команде.

После завершения североамериканского этапа карьеры вернулся в Европу. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он защищал цвета минского «Динамо», нижнекамского «Нефтехимика» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности он провел в лиге 74 матча с учетом плей-офф.

На протяжении нескольких лет игрок обороны представлял Беларусь на международной арене. С 2012 года регулярно вызывался в национальную сборную и принимал участие в мировых первенствах.

В последние годы Граборенко также выступал в чемпионатах Чехии, Казахстана и Польши, а осенью 2024-го вернулся в родной ХК «Могилев». Именно «львы» стали последней командой в профессиональной карьере защитника — в январе 2025-го по итогам драфта отказов защитник покинул могилевский коллектив.

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