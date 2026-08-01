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В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкоголя

Нарушителям запрета грозят серьезные штрафы.

Источник: Комсомольская правда

2 августа в стране отмечается День Воздушно десантных войск. Традиционно в этот день в Перми будет запрещена продажа в магазинах всех видов алкоголя, включая пиво и медовуху.

— Исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — сообщили в администрации Перми.

Нарушителям запрета грозят серьезные штрафы: должностных лицам- от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим — от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, официальное празднование Дня ВДВ в Перми начнется с 11:00 у памятника участникам СВО на улице Сибирской. Затем состоится праздничный митинг у памятника ВДВ, спецназу и генералу Василию Маргелову. Посвященная Дню Воздушно-десантных войск спортивно-культурная программа продлится с 12:45 до 15:00.