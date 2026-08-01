В Енисейском округе открылось новое пожарное депо

В поселке Новокаргино Енисейского округа открыли пожарное депо № 124. Новая часть позволит быстрее реагировать на вызовы в четырех населенных пунктах, где живут более тысячи человек. В противопожарной охране региона отметили, чт всего в депо будут работать 12 сотрудников. Для них построили современное здание с помещениями для отдыха и восстановления личного состава. На базе части также создали инфраструктуру для боевой подготовки и соревнований, в том числе здесь появилась крытая учебная башня, редкая для пожарных подразделений края. [caption id= «attachment_372767» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Противопожарной охраны Красноярского края[/caption] Подразделение возглавил Данил Сорокин, пятикратный чемпион Красноярского края по пожарно-спасательному спорту. Его команда входит в основной состав сборной краевой противопожарной охраны и неоднократно становилась призером чемпионатов ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Депо построили в рамках Концепции развития пожарно-спасательных сил Красноярского края до 2035 года. Из краевого бюджета на объект направили около 40 млн рублей. Напомним, что в Красноярске завершают благоустройство восьми общественных пространств.