Еще двух волгоградцев задержали за видео пожара на складе Wildberries

— Вчера ночью сфотографировала последствия прилётов на склад Wildberries. После чего решила отправить эту фотографию в Волгоградский чат, чтобы удостовериться, что это не прилёты, а какое-нибудь огромное дождевое облако. Вот, после чего получила ответ, что это действительно были прилёты. И мне следует удалить фотографию, — призналась молодая девушка. — Позже моя фотография оказалась на украинских Telegram-каналах, и я поняла то, что это может использоваться против нашей страны и это является угрозой для нашей безопасности. Мне очень стыдно за содеянное, и я настоятельно не рекомендую так делать.