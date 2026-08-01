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Только в шести районах Беларуси можно свободно посещать леса

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Ограничения на посещение лесных массивов введены почти по всей Беларуси, открытыми считают только шесть районов, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Источник: Sputnik.by

Так, в Витебской области только в четырех районах — Браславском, Верхнедвинском, Миорском и Шарковщинском — нет риска лесных пожаров, их можно посещать свободно.

В Гродненской области тоже есть два района, которые окрашены на карте ведомства зеленых цветом, это значит, что леса там можно посещать абсолютно без ограничений. Это Вороновский и Лидский.

В остальных регионах введены ограничения, то есть в леса там просто так не сходить.

Ограничения вводятся при третьем классе пожарной опасности и направлены на снижение риска возникновения природных пожаров. А полный запрет устанавливается, когда пожарная опасность достигает наивысшего уровня, — в таких случаях вход в лес запрещен категорически, даже пешком.