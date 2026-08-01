В День города и Омской области в Москаленках открыли обновлённую площадь

Как отметили в пресс-службе Регионального центра финансовой грамотности и инициативного бюджетирования, губернатор Омской области Виталий Хоценко поддерживает инициативы жителей, направленные на развитие территорий и решение вопросов местного значения. В 2026 году в регионе реализуются 44 инициативных проекта общей стоимостью более 153 миллионов рублей. Более 75% этой суммы составляют средства областного бюджета. Также отмечается, что в реализации проектов захотели принять трудовое участие почти 9,5 тысячи жителей региона.