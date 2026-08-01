В День города и Омской области в Москаленках открыли обновлённую площадь

В посёлке Москаленки 1 августа, в День Омской области и города Омска, состоялось торжественное открытие обновлённой территории возле культурно-досугового центра «Современник». Проект её благоустройства прошёл конкурсный отбор в рамках инициативного бюджетирования.
На площади уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, установили арт-объект «Руки и сердце», вазоны и элементы декоративного освещения.
Из областного бюджета на реализацию инициативы было выделено три миллиона рублей, ещё свыше трёхсот тысяч рублей составило софинансирование со стороны муниципалитета, граждан и предприятий.
Благоустройство территории возле КДЦ «Современник» проходит поэтапно. Первый этап был реализован в 2024 году также благодаря механизму инициативного бюджетирования. Тогда на объекте уложили тротуарную плитку, установили поручни и оборудовали пандус для маломобильных граждан.
Как отметили в пресс-службе Регионального центра финансовой грамотности и инициативного бюджетирования, губернатор Омской области Виталий Хоценко поддерживает инициативы жителей, направленные на развитие территорий и решение вопросов местного значения. В 2026 году в регионе реализуются 44 инициативных проекта общей стоимостью более 153 миллионов рублей. Более 75% этой суммы составляют средства областного бюджета. Также отмечается, что в реализации проектов захотели принять трудовое участие почти 9,5 тысячи жителей региона.