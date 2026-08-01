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Память павших в Первой мировой войне почтили в Гусеве

Сегодня, 1 августа, в день вступления Российской империи в Первую мировую войну, в Гусеве у памятника «Штыковая атака» прошла торжественная церемония возложения цветов. Об этом сообщили в администрации Гусевского городского округа.

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Сегодня, 1 августа, в день вступления Российской империи в Первую мировую войну, в Гусеве у памятника «Штыковая атака» прошла торжественная церемония возложения цветов. Об этом сообщили в администрации Гусевского городского округа.

В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Людмила Томина, депутат Законодательного собрания Екатерина Канаева, военнослужащие Гусевского гарнизона, участники клубов военно-исторической реконструкции, представители Бессмертного полка Первой мировой войны, а также жители и гости округа.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и оружейным залпом, после чего к монументу возложили венки и цветы.