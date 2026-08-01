Кравцов сообщил о рекордном количестве заявлений в российские колледжи

«Отмечу, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.