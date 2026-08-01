Ростовская область полностью восстановила энергоснабжение после удара стихии

Удар стихии пришелся на 25 июля: мощный ливень в сочетании с ураганным ветром парализовал электро- и водоснабжение в ряде населенных пунктов. Ростов-на-Дону оказался в числе наиболее пострадавших территорий — 28 горожан получили травмы, один из них скончался. Трагический счет потерь пополнился 28 июля: стало известно о гибели ещё двух жителей области, выполнявших работы с электрооборудованием в период действия стихийного бедствия.